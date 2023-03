Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ottenhöfen - Fahrraddiebstähle

Achern (ots)

Zu zwei Diebstählen von Fahrrädern kam es durch eventuell ein und dieselbe Tätergruppierung am Samstagnachmittag zwischen 14:45 und 15:20 Uhr. Zunächst meldeten Zeugen gegen 15 Uhr, dass in Ottenhöfen zuvor im Bereich des Bahnhofs durch zwei Männer an einem Fahrrad das Schloss aufgebrochen wurde und das Gefährt dann in einem VW-Crafter mit mutmaßlich bulgarischer Zulassung abtransportiert worden sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Gegen 15:20 Uhr kam es in Achern in der Severinstraße durch drei arbeitsteilig vorgehende Männer in einem Geschäft zum Diebstahl eines schwarzen E-Bikes der Marke Whistle. Insgesamt entstand ein Diebstahlsschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittler des Polizeireviers Achern-Oberkirch schließen einen Tatzusammenhang nicht aus und bitten um Hinweise unter der Rufnummer, 07841 7066-0. /ag

