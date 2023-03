Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Trickdiebstahl

Bietigheim (ots)

Eine Seniorin ist am Sonntagmittag in der Tullastraße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die ältere Dame wurde hierbei gegen 14 Uhr von einer Frau an ihrer Wohnungstür angesprochen. Die Fremde soll sich zunächst als eine Mitarbeiterin der Diakonie ausgegeben haben. Im Anschluss soll sich die unbekannte Täterin ungebeten in die Wohnung der Frau begeben haben. Hierbei soll die Diebin Schmuck und Bargeld unbemerkt entwendet haben. Die bislang Unbekannte hatte lange schwarze Haare und war mit einer schwarzen Hose und einer weißen Jacke bekleidet. Sie soll 160 Zentimeter groß sein und die deutsche Sprache nur schlecht beherrschen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07222 761-0an die Beamten des Polizeireviers Rastatt erbeten.

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell