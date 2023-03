Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widersetzt

Rastatt (ots)

Da sich ein 35 Jahr alter Mann am Samstag gegen 11:45 Uhr in der Kaiserstraße der polizeilichen Feststellung seiner Personalien durch Flucht entziehen wollte mussten Beamte des Polizeireviers ihn letztendlich vorläufig festnehmen. Vorausgegangen war mutmaßlich eine verbale Streitigkeit weshalb die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme setzte sich der Mann so heftig zur wehr, dass ein Polizeibeamter so verletzt wurde, dass er seinen Dienst letztendlich nicht mehr fortsetzen konnte. Den 35-Jährigen erwartet nunmehr ein Strafverfahren. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell