POL-PDKL: Streit mit Messer ausgetragen-Täter nach Fahndung festgenommen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen versuchten unbekannte Täter bei den Zoar-Werkstätten in der Industriestraße in einen Halle einzubrechen. Augenscheinlich wurde eine Eingangstür im Schlossbereich mit einem Werkzeug aufgehebelt und der dahinterliegende Bereich auch betreten. Nach momentanem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. An der Eingangstür ...

