Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: nach Abbiegeunfall geflohen

Bild-Infos

Download

Kusel (ots)

Am Donnerstagabend wollte ein 26-jähriger PKW-Fahrer auf der Glanstraße in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle ein weiteres Fahrzeug überholen. Da der Überholende zu diesem Zeitpunkt ohne Vorankündigung nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte, wich der 26-Jährige aus, beschädigte hierbei ein Schild sowie eine Hecke und kam an zwei parkenden Fahrzeugen zum Stehen. Das zweite beteiligte Fahrzeug setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Bei dem zweiten, flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW-Transporter mit getönten Fensterscheiben handeln. Zeugen des Unfalls oder zu dem zweiten beteiligten Fahrzeug werden gebeten sich bei der Polizei in Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell