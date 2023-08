Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Baum geprallt/ Zwei Personen verletzt

Wassenberg (ots)

Am 1. August (Mittwoch), gegen 9.15 Uhr, ereignet sich auf der Kreisstraße 21, zwischen den Ortschaften Kempen und Ophoven, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Frau aus Heinsberg schwer und ihr sechsjähriger Sohn leicht verletzt wurden. Die Heinsbergerin war mit ihrem Pkw Ford auf der K 21 aus Richtung Kempen kommend in Richtung Wassenberg unterwegs. Dabei verlor sie in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund der Witterung, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt. Ihr sechsjähriger Sohn zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

