Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugin überrascht Einbrecher | 4-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zwei Einbrecher sind am Donnerstag, 24. August, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Limitenstraße in Rheydt eingebrochen. Bei der Tat überraschte die 64-jährige Wohnungsinhaberin mit ihrem 4-jährigen Enkel die Täter. Diese flüchteten daraufhin und stießen die Frau und den Jungen aus dem Weg. Dabei erlitt der 4-Jährige leichte Verletzungen. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verließ die 64-Jährige gegen 13.20 Uhr die Wohnung. Als sie gegen 13.50 Uhr mit ihrem Enkel zurückkehrte, öffnete sie zunächst ihre Wohnungstür. Im Inneren traf die Frau dann zunächst auf einen unbekannten Mann im Flur. Dieser stieß die 64-Jährige mit beiden flachen Händen zur Seite, um aus der Wohnung zu gelangen. Auch der 4-jährige Enkel wurde von dem Mann umgestoßen. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen.

Kurz darauf trat ein anderer Mann aus einem Zimmer in den Flur und schubste die 64-Jährige erneut. Der Frau gelang es dabei die Oberbekleidung des Verdächtigen festzuhalten und zu beschädigen. Letztendlich flüchtete der Mann aber. Mehrere Zeugen hörten die Hilfeschreie der 64-Jährigen und beobachteten die Täter bei der Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen führte nicht zum Erfolg.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Der erste Verdächtige ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und etwa 25 bis 35 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und kurze braune Haare. Seine Haut hat einen hellen Teint und er trug einen Schnauzbart. Zum Tatzeitpunkt hatte er dunkle Kleidung und Sportschuhe an.

Der zweite Verdächtige ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und 25 bis 35 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und lockige, dunkle Haare. Seine Haut hat einen eher dunklen Teint. Er trug ein Khakigrünes T-Shirt, dass vermutlich Beschädigungen aufweist, eine schwarze kurze Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Außerdem führte er eine schwarze Umhängetasche aus Leder mit sich.

Die Ermittler fragen: Wer hat zum Tatzeitpunkt an der Limitenstraße, insbesondere im Bereich der Pestalozzistraße, verdächtige Personen beobachtet, auf die die Beschreibung der Verdächtigen passt. Die Polizei bittet Zeugen, die namentlich noch nicht erfasst wurden, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell