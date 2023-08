POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht | 7-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch, 23. August, in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Keplerstraße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Geld, Schmuck, einen Laptop und eine Sammlung Zippo-Feuerzeuge. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher auf unbekannte Weise zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr in das Gebäude. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung im obersten Stockwerk. Danach durchsuchten ...

