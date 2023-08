Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Heyden

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 23. August, in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Keplerstraße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Geld, Schmuck, einen Laptop und eine Sammlung Zippo-Feuerzeuge.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher auf unbekannte Weise zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr in das Gebäude. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung im obersten Stockwerk. Danach durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und begaben sich in das zweite Obergeschoss. Dort hebelten sie eine weitere Wohnungstür auf. Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung nach Diebesgut, wurden die Täter vermutlich gestört und flüchteten daraufhin.

Einer Zeugin viel eine Person zum Tatzeitpunkt vor dem Haus auf. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist schlank, zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Er hat mittelblonde Haare und einen hellen Teint. Er trug zu dem Zeitpunkt ein rotes T-Shirt mit einem Printaufdruck und eine kurze, beige Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02161 - 290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell