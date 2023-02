LPI-SHL: Roller in Flammen

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag auf Samstag einen "Am Steingraben" in Meiningen abgestellten BMW, indem sie mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Hinweise richten sich bitte telefonisch an die Meininger Polizei (03693 591-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

