Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen kam es am Freitag zwisohen 10:00 bis 10:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein Pkw Skoda, welcher in der Nähe der Eingangstür des Marktes abgestellt war, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell