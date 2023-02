LPI-SHL: Zeuge gesucht nach Verkehrsunfall

Waldfisch (ots) - Am Abzweig der B 19 Waldfisch kam es am Freitag Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Skoda Rapid wollte auf die B 19 auffahren und beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines Pkw Skoda Superb, welcher in Richtung Eisenach fuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: ...

mehr