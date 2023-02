LPI-SHL: Hoher Sachschaden

Schleusingen (ots) - In der Nacht von Freitag, den 10.02.2023, zum Samstag, den 11.02.2023, brachen bislang unbekannte Täter in eine Elektrofirma in der Straße An der Schleuse in Schleusingen ein. Sie entwendeten aus dem Gebäude und vom Betriebsgelände mehrere hochwertige Baumateriallien in einem Gesamtwert von über 30.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: ...

