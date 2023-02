POL-NB: Skateboardfahrer und Radfahrerin zusammengestoßen

Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) (ots) - Der in dieser Pressemitteilung genannte Radfahrer ist 11 Jahre alt. Wir bitten den Fehler in der Überschrift der um 05:09 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung zu entschuldigen und nachfolgende korrigierte Pressemitteilung zu verwenden: Am 01.02.2023, um 17:38 Uhr ereignete sich in Greifswald, an der Kreuzung ...

mehr