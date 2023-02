POL-NB: Nachmeldung zu "Straße nach schwerem Unfall blockiert" - Sperrung aufgehoben

Greifswald (ots) - Am 01.02.2023, um 17:38 Uhr ereignete sich in Greifswald, an der Kreuzung Koitenhäger Landstraße / Wolgaster Straße ein Verkehrsunfall. Die 41-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda wollte von der Wolgaster Straße nach rechts in die Koitenhäger Landstraße abbiegen. Der 11-jährige Radfahrer wollte an dieser Stelle die Koitenhäger Landstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Eldena überqueren. ...

