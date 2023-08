POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / Verkehrshinweise zum Fußballspiel VfB Lübeck vs. FC Erzgebirge Aue

Polizeidirektion Lübeck

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (26.08.) wird auf der Lübecker Lohmühle das zweite Heimspiel des VfB Lübeck in der 3. Liga ausgetragen. Anpfiff der Partie gegen den FC Erzgebirge Aue ist um 14 Uhr. Vor und nach dem Spiel muss mit Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet gerechnet werden.

Bereits im Vorfeld des Spiels kann es während der Anreise der Fußballfans punktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Zufahrtsstraßen zur Lohmühle kommen.

Aufgrund der begrenzten Anzahl der Stellplätze im Stadionumfeld werden Besucherinnen und Besucher gebeten, grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Anreise Gästefans:

Für Gästefans, die mit ihren PKW anreisen, steht an diesem Spieltag der P&R-Parkplatz An der Hansehalle zur Verfügung. Die Anfahrt ist ausschließlich über die BAB 1, Auffahrt Lübeck-Zentrum in Richtung Norden, von der Stockelsdorfer Straße kommend möglich. Anreisende die von der BAB1 aus Richtung Süden kommen, müssen die Ausfahrt Lübeck-Zentrum verlassen. Die Zufahrt zum Parkplatz befindet sich dann direkt gegenüber der Abfahrt und führt zum Stadion Lohmühle. Ein Erreichen des Parkplatzes über die Straße An der Hansehalle ist nicht möglich. Zur besseren Orientierung sind an der Anreiseroute Hinweisschilder errichtet.

Anreisenden mit der Bahn wird empfohlen, den Lübecker Hauptbahnhof durch den Seitenausgang Steinrader Weg zu verlassen und sich unmittelbar auf der Wegstrecke Steinrader Weg - Artlenburger Straße - Schönböckener Straße - Bei der Lohmühle -Stockelsdorfer Straße - Jonny-Felgenhauer-Straße zum Stadion zu begeben.

Anreise Heimfans:

Da der P&R Parkplatz am Stadion von Heimfans nicht genutzt werden kann, wird um eine frühzeitige Anreise gebeten. Parkflächen stehen an der Gollan-Werft in der Einsiedelstraße zur Verfügung. Ein Shuttleservice wird nicht eingerichtet.

Ausgewiesene Stellplätze für Schwerbehinderte mit Parkausweis werden in der Jonny-Felgenhauer-Straße bereitgehalten. Die Zufahrt ist nach Vorzeigen des Parkausweise über die Straße An der Hansehalle möglich.

Abreise:

Mit Verkehrsbehinderungen ist auch nach dem Spiel zu rechnen, weshalb der Fahrzeugverkehr durch die Polizei abgeleitet wird. Die auf dem P&R Parkplatz stehenden PKW der Gästefans werden über die Rampe zurück auf die Autobahn 1 geleitet. Für einen reibungslosen Ablauf ist den polizeilichen Anweisungen, aber auch denen der Ordner, während der Abreise unbedingt Folge zu leisten.

Ortskundige werden gebeten, den Bereich ganztägig großräumig zu umfahren.

Allgemeines:

Für das Veranstaltungsgelände "Stadion" und die unmittelbar angrenzenden Straßen (Stockelsdorfer Straße vom Verteilerkreis Bei der Lohmühle bis Unterführung BAB1, entlang der BAB1 bis Kleingartengelände, Bei der Lohmühle vom Kreisverkehr bis zur Einmündung An der Hansehalle, An der Hansehalle bis Buswendeschleife und im weiteren Verlauf des Weges in Richtung Kleingarten) wurde im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 00 Uhr ein sogenannter Kontrollbereich angeordnet. Dort kann die Polizei anlassunabhängig Personen kontrollieren, deren Identität feststellen sowie die Person und deren Sachen durchsuchen.

Foto: © Polizei - freigegeben

Informationen für Medienvertreterinnen und Medienvertreter:

Eine wiederholte Verbreitung, insbesondere über die Hörfunkmedien, wäre wünschenswert.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck ist am Spieltag ab 11:30 Uhr unter der Rufnummer: 0451-131 2015 erreichbar.

