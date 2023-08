Lübeck (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (22.08.) brachen bislang unbekannte Täter in einen Handyshop auf der Lübecker Altstadtinsel sowie in eine Apotheke im Stadtteil St. Jürgen ein. Hierbei richteten sie einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr