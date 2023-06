POL-OG: Baden-Baden - Aufgefahren

Kehl (ots) - Am Montagabend gegen 20 Uhr kam es beim Einbiegen in die Straße "Riedhöfe" zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer die Vorfahrt "Rechts-vor-links" eines in die Straße "Riedhöfe" abbiegenden Transporter-Fahrers missachtet. In Folge kam es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Aufprall wurde der Transporter um die komplette Fahrzeugbreite verschoben. ...

