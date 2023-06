Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gebäudebrand

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Rheinstraße zu einem Brand in einem zweistöckigen Gebäude. Gegen 17:30 Uhr soll nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Elektrogerät das Feuer im Keller ausgelöst haben. Durch den Einsatz der Feuerwehr, die dabei einen Anwohner über einen Balkon retten konnte, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Feuerwehrmann erlitt bei seinem Einsatz leichte Verletzungen. Das Gebäude ist aufgrund der Schäden derzeit nicht bewohnbar.

