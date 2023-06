Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Flächenbrand

Rastatt (ots)

Im Bereich des Park & Ride Parkplatzes in Rauental kam es am Montagmittag gegen 14 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem frisch abgeernteten Gerstenfeld. Zur Löschung des sich über mehrere tausend Quadratmeter erstreckenden Brandes waren mehrere Feuerwehren aus dem Raum Rastatt und Baden-Baden mit über 60 Feuerwehrleuten und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Kurz nach 15 Uhr war der Brand gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. /ag

