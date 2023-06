Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

Kehl (ots)

Am Montagabend gegen 20 Uhr kam es beim Einbiegen in die Straße "Riedhöfe" zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer die Vorfahrt "Rechts-vor-links" eines in die Straße "Riedhöfe" abbiegenden Transporter-Fahrers missachtet. In Folge kam es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Aufprall wurde der Transporter um die komplette Fahrzeugbreite verschoben. Glücklicherweise wurden beide Autofahrer nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

