LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Gera (ots) - Am Freitag den 21.04.2023 setzten unbekannte Täter ungefähr gegen 09:30 Uhr einen Baum in einem Waldstück an der L2331 zwischen Gräfenbrück und Schüptiz in Brand. Während der Löscharbeiten konnten in dem Baum Überreste eines "DumBum" Böllers festgestellt werden, welcher vermutlich den Brand auslöste. Auf umliegende Bäume des Waldstückes griff das Feuer glücklicherweise nicht über. Die ...

mehr