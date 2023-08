Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Unbekannte zerstören Schaukasten der Wasserschutzpolizei

Lübeck (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag (20.08.) zerstörten Unbekannte die Scheibe eines Schaukastens, der vor dem Gebäude der Wasserschutzpolizei Travemünde in der Straße Am Leuchtenfeld aufgestellt ist und Informationen für Interessierte bereithält.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizeistation in Travemünde ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagmorgen, 07:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Travepromenade gemacht? Hinweise werden unter der Rufnummer 04502-863430 oder per E-Mail an Travemuende.PSt@polizei.landsh.de erbeten.

