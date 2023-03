POL-WOB: Brand eines Nebengebäudes in Ehmen

Helmstedt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 04 Uhr zunächst der Diebstahl eines blauen Pkws Audi SQ5 mit Helmstedter Kennzeichen, der in der Danziger Straße in Helmstedt abgestellt war, gemeldet. Im Laufe des Vormittags wurde der Diebstahl eines weiteren Pkws, einem weißen Mercedes-Benz S 500 ebenfalls HE Kennzeichen, in der Weichselstraße in Helmstedt gemeldet. Beide Pkws waren nach bisherigem ...

