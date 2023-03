Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl von 2 hochwertigen Pkws in Helmstedt

Helmstedt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 04 Uhr zunächst der Diebstahl eines blauen Pkws Audi SQ5 mit Helmstedter Kennzeichen, der in der Danziger Straße in Helmstedt abgestellt war, gemeldet. Im Laufe des Vormittags wurde der Diebstahl eines weiteren Pkws, einem weißen Mercedes-Benz S 500 ebenfalls HE Kennzeichen, in der Weichselstraße in Helmstedt gemeldet. Beide Pkws waren nach bisherigem Kenntnisstand mit dem sog. Keyless-Go System ausgestattet. Aufgrund einer Beobachtung eines Nachbarn ist davon auszugehen, dass mind. 2 bislang unbekannte Personen unter Benutzung entsprechender Geräte das Schlüsselsignal aus den jeweiligen Wohnhäusern "abgegriffen" haben und so die Pkws entriegeln und starten konnten. Derartige Vorgehensweisen sind schon seit einigen Jahren bekannt. Zur Verhinderung von derartigen Diebstählen wird empfohlen, die Pkw-Schlüssel nicht im Hauseingangsbereich oder in entsprechend abgeschirmten Behältnissen aufzubewahren oder den Pkw in einer abgeschlossenen Garage abzustellen. Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf ca. 30.000,- und 90.000,- Euro geschätzt. Eine ausgelöste Fahndung verlief bislang erfolglos.

