POL-MS: Regierungsbezirk Münster tritt Präventionsnetzwerk #sicherimDienst bei - Innenminister Herbert Reul: "Wir wollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst besser schützen"

In feierlichem Rahmen ist der Regierungsbezirk Münster am Mittwoch (20.10.) dem Präventionsnetzwerk #sicherimDienst beigetreten. NRW-Innenminister Herbert Reul, Regierungspräsident Andreas Bothe und Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf begrüßten in den Räumlichkeiten der Bezirksregierung Münster Abgeordnete, Landräte, Bürgermeister und zahlreiche weitere kommunale Vertreter aus dem Regierungsbezirk als neue Netzwerkpartner. Die NRW-Initiative #sicherimDienst bietet in einem Zusammenschluss von mehr als 300 Behörden wichtige Hilfestellungen für Sicherheit und Schutz von Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Verbale Anfeindungen und physische Gewalt gehören im öffentlichen Dienst zum Alltag: Immer häufiger werden auch Rettungskräfte, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder Beschäftigte in Behörden mit Publikumsverkehr mit Gewalt konfrontiert. "Wir setzen mit unserem bundesweit einmaligen Netzwerk ein starkes Signal für mehr Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst", machte Reul bei der Veranstaltung deutlich. Regierungspräsident Andreas Bothe freute sich über den geschlossenen Beitritt der kommunalen Familie in der Region: "Als Partner von #sicherimDienst setzen wir uns gemeinsam für Schutz und Sicherheit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ein und können vom Netzwerk profitieren - das ist ein Gewinn für unsere Kolleginnen und Kollegen im gesamten Regierungsbezirk."

Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf ist Botschafterin der Initiative: "Ich freue mich heute über den Beitritt einer ganzen Region zu unserem Netzwerk", sagte die Präsidentin. "Seit Start der Initiative Anfang 2022 wachsen wir stetig weiter. Das zeigt: #sicherimDienst ist keine Eintagsfliege. Wir wollen das Thema langfristig bewegen und setzen auf Effekte zwischen den Netzwerkpartnern."

Den Rahmen für den Beitritt des Regierungsbezirks Münster bot die nun erweiterte Wanderausstellung "Der Mensch dahinter". Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst berichten in dieser Ausstellung von ihren Gewalterfahrungen. Dem Netzwerk #sicherimDienst haben sich zwischenzeitlich mehr als 700 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus über 300 Behörden, Organisationen, Institutionen und Verbänden angeschlossen. Ziele sind die Gewaltvorsorge im öffentlichen Dienst, der Erfahrungsaustausch und der Austausch von Praxisbeispielen. Die Geschäftsstelle der ressortübergreifenden Koordinierungsgruppe von #sicherimDienst ist beim Polizeipräsidium Münster angegliedert.

Weitere Fotos zur Veranstaltung sind abrufbar unter https://hidrive.ionos.com/share/bw-fn0aw-q#$/

Informationen zum Präventionsnetzwerk #sicherimDienst im Internet unter www.sicherimdienst.nrw und in den Sozialen Medien.

