POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Feuerbach/-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers 8 Kärntner Straße haben zusammen mit Beamten der Prävention und der Fahrradstaffel am Donnerstag (21.09.2023) in Feuerbach und Weilimdorf Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Hauptaugenmerk auf die Verkehrssicherheit von Fahrrädern und Pedelecs gelegt. Darüber hinaus überwachten die Beamten auch Fahrradwege im Hinblick auf falsch geparkte Autos. Elf Beamte kontrollierten zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten über 100 Zweiräder. Die Beamten beanstandeten unter anderem 14 Fahrrad- und Pedelecfahrer, die verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs waren. 28 Pedelecs und Fahrräder hatten technische Mängel. Beamte der Prävention waren mit einem Informationsstand an der Stuttgarter Straße und standen für Fragen zur Verfügung.

