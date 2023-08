Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Fleischerei

Erfurt (ots)

Unbekannte hatten es über das Wochenende in Erfurt auf eine Fleischerei abgesehen. Wie der Inhaber in der Brühlervorstadt am Dienstagmorgen feststellen musste, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt in den Laden verschafft. Dabei richteten sie Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. In der Fleischerei waren die Einbrecher schließlich auf mehrere hundert Euro Bargeld gestoßen, welches von ihnen gestohlen wurde. (JN)

