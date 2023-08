Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind von Straßenbahn erfasst

Erfurt (ots)

Glück im Unglück hatte gestern Nachmittag ein 9-jähriges Kind in Erfurt. Der Junge war gegen 17:15 Uhr kurz vor dem Alten Angerbrunnen unvermittelt auf die Straßenbahngleise gerannt. Dabei übersah er eine herannahende Tram. Einen Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Kind konnte nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision stürzte der Junge und verletzte sich glücklicherweise nur leicht am Arm. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (DS)

