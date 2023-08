Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stadtwerkeservice und Polizei ab September gemeinsam am Anger

Die SWE Energie GmbH und die Landespolizeiinspektion Erfurt werden zum 1. September 2023 ein gemeinsames Büro in zentraler Lage mit optimaler Stadtbahnanbindung am Anger eröffnen. Dieses ist am Anger 81 gegenüber der Kaufmannskirche zu finden.

Damit gibt es zukünftig für Energiekunden der Stadtwerke, neben dem Kundenzentrum in der Magdeburger Allee, zwei Beratungsstellen in Erfurt. An drei Tagen in der Woche - Montag, Mittwoch und Freitag - können SWE-Kunden alles rund um Strom, Gas und Wasser erledigen.

An den anderen beiden Wochentagen, also immer dienstags und donnerstags, wird die Servicestelle von der Landespolizeiinspektion Erfurt als Büro für den Altstadt-Kontaktbereichsbeamten genutzt. Während seiner Sprechzeiten können Bürgerinnen und Bürger Anzeigen erstatten. Zudem ist er Ansprechpartner rund um das Thema Sicherheit und Ordnung in der Erfurter Altstadt.

Die feierliche Eröffnung des gemeinsamen Büros und die Amtseinführung des neuen Kontaktbereichsbeamten für die Erfurter Altstadt findet um 10:00 Uhr statt. Medienvertreter sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.

