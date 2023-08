LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster 37-Jähriger wieder da

Erfurt (ots) - Auf ein hochwertiges E-Bike hatten es Diebe am Wochenende in Erfurt abgesehen. Der Besitzer hatte sein blaues Haibike FullNine 6.5 von Sonntag auf Montag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums angeschlossen. Diebe brachen mit Gewalt das Bügelschloss auf und stahlen das Fahrrad im Wert von knapp 5.000 Euro. Trotz eines verbauten Ortungsgerätes konnte das E-Bike nicht mehr aufgefunden werden. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr