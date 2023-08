LPI-EF: E-Bike gestohlen

Erfurt (ots) - Ein ertappter Ladendieb sprühte in Erfurt mit Pfefferspray. Der Unbekannte wollte in einem Kaufhaus in der Innenstadt Parfüm stehlen. Als er im Kassenbereich von einem Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurde, zückte der Täter sofort ein Pfefferspray und setzte es gegen den Mitarbeiter ein. Anschließend gelang ihm mit seiner Beute die Flucht. Der Ladendetektiv wurde bei dem Angriff verletzt ...

