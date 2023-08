LPI-EF: 100-Jährige schwer verletzt

Sömmerda (ots) - Ein 33-Jähriger wurde gestern in Sömmerda ausgeraubt. Am Abend hatte sich der Mann im Bereich einer Tankstelle in der Frohndorfer Straße aufgehalten, als er von dem polizeibekannten 26-jährigen Täter angesprochen wurde. Dieser drohte ihm zunächst und griff ihn anschließend körperlich an, wodurch er leicht verletzt wurde. Nachdem der Täter die Geldbörse, ein Mobiltelefon und Zigaretten geraubt ...

