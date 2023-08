Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter nach räuberischer Erpressung vorläufig festgenommen

Sömmerda (ots)

Ein 33-Jähriger wurde gestern in Sömmerda ausgeraubt. Am Abend hatte sich der Mann im Bereich einer Tankstelle in der Frohndorfer Straße aufgehalten, als er von dem polizeibekannten 26-jährigen Täter angesprochen wurde. Dieser drohte ihm zunächst und griff ihn anschließend körperlich an, wodurch er leicht verletzt wurde. Nachdem der Täter die Geldbörse, ein Mobiltelefon und Zigaretten geraubt hatte, flüchtete er. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde er aber ermittelt und an seiner Wohnung angetroffen. Dort wurde die Beute aufgefunden und der 26-Jährige vorläufig festgenommen. Nach einer Nacht in der Zelle wird er heute einem Haftrichter vorgeführt. (DS)

