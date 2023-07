Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Medieneinladung zur Begleitung einer Präventionsaktion des Wasserschutzpolizeireviers Lübeck zum Thema: "Das Springen von Brücken ist lebensgefährlich"

Lübeck (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

am Mittwoch, den 19. Juli 2023, ab 10 Uhr, führt die Wasserschutzpolizei Travemünde mit Unterstützung der Tauchergruppe der Landes- und Bundespolizei sowie der Berufsfeuerwehr Lübeck, aber auch mit dem Technischen Hilfswerk eine Präventionsaktion in den Gewässern des Lübecker Stadtgebietes durch.

Insbesondere in den Sommermonaten können auf den Brücken der Trave sowie des Elbe-Lübeck-Kanals Jugendliche und junge Erwachsene beim Sprung ins kühle Nass beobachtet werden. Welche Gefahren sich unterhalb der Wasseroberfläche befinden, wissen sie oftmals nicht.

Die Aktion soll der Unfallverhütung dienen und mithilfe des sogenannten "Clean Ups" einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Sie sind herzlich eingeladen, am 19.07.2023, ab 10 Uhr, an den präventiven Maßnahmen u.a. an der Klughafenbrücke in der Kanalstraße teilzunehmen und diese zu begleiten.

Anmeldungen werden bis zum 14.07.2023 unter der Rufnummer 0451-131 2006 oder per E-Mail an pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de entgegengenommen.

