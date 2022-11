LPI-EF: Doppelt zu schnell unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots) - In Sömmerda klauten Diebe am Wochenende von vier Autos die Komplettradsätze im Gesamtwert von etwa 12.000 Euro. Die Fahrzeuge standen auf der Freifläche eines Autohauses in der Frohndorfer Straße. Die Täter bockten die Autos auf und bauten die Räder ab. Anschließend ließen sie die Fahrzeuge auf Backsteinen zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die von Samstag auf Montag in der Frohndorfer ...

mehr