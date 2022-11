LPI-EF: Diebstahl von Baustelle

Erfurt (ots) - Unbekannte brachen von Sonntag auf Montag in ein Sportlerheim in Erfurt ein. Die Täter hebelten eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend beschädigten sie einen Zigarettenautomaten und entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Auch die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kripo wurde zur Spurensicherung angefordert und leitete ...

