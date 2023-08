Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße (19./20.08.2023)

Volkertshausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 02 Uhr, versucht in ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße einzubrechen. Mit einem vor dem Laden stehenden Fahrradständer versuchten sie das Gitter aufzubrechen um an die dahinterliegende Eingangstür zu gelangen, was jedoch misslang. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell