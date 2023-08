Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkr. Rottweil) Schlüssel aus einem abgestellten Auto in der Betzweiler Straße entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Dornhan, Lkr. Rottweil (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter aus einem an der Ecke Betzweiler Straße und Albert-Schweitzer-Straße abgestellten blauen Ford Kuga mehrere darin deponierte Schlüssel sowie die Servicemappe des Fahrzeugs entwendet. Der Ford ist mit einem "Keyless Go System" ausgestattet und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wagen in der Nacht unverschlossen blieb. Die Polizei Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) ermittelt nun wegen des begangenen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, dass in abgestellten Fahrzeugen keine Wertsachen aufbewahrt werden sollten.

