Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L 424) Unfall fordert 10.000 Euro Schaden

Oberndorf am Neckar, L 424, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagmittag, gegen 12.25 Uhr, zwischen Altoberndorf und Oberndorf auf der Landesstraße 424 passiert ist. Ein 29-Jähriger fuhr mit einem VW Bora von Altoberndorf auf der L 424 in Richtung Oberndorf und wollte am Ortseingang von Oberndorf nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Opel Mokka, dessen 71-jährige Fahrerin von Oberndorf in Richtung Altoberndorf unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

