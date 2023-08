Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt (21.08.2023)

Stockach (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Rollerfahrer bei einem Auffahrunfall auf der Einmündung der Pfarrstraße auf die Hauptstraße am Montagvormittag. Ein 22-jähriger VW Fox-Fahrer parkte aus einer Parklücke in der Hauptstraße aus. Als er sich bereits auf der Fahrbahn befand prallte ein 87-Jähriger, der mit einem Piaggio Roller aus der Pfarrstraße nach links in die Hauptstraße abbog, in das Heck des gerade anfahrenden VWs. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell