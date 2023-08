Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einer Bar in der Bahnhofstraße (20.08.2023)

Singen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Bar in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen bei der ein Mann verletzt worden ist. Gegen 05.30 Uhr schlug ein unbekannter Mann einem 23-Jährigen in der Shisha Lounge mit der Faust ins Gesicht, nachdem es zuvor zu Unstimmigkeiten bezüglich seiner Rechnung gekommen war. Eine ärztliche Behandlung war nicht nötig. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Angreifer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

