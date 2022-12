POL-HR: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Täter flüchteten ohne Beute

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.12.2022: Schwalmstadt-Treysa Exhibitionist am Bahnhof in Schwalmstadt-Treysa Am frühen Sonntagabend zeigte sich ein Exhibitionist auf dem Bahnhof in Schwalmstadt-Treysa. Gegen 18:45 Uhr betrat eine Zeugin den Bahnsteig am Gleis 2 und wartete auf einen Zug. Eine männliche Person wartete ...

mehr