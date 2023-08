Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6180, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6180 zwischen Hindelwangen und Ursaul (18.08.2023)

Stockach, K6180 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Kreisstraße 6180 zwischen Hindelwangen und Ursaul ereignet hat. Gegen 19 Uhr war ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer von Zoznegg in Richtung Stockach unterwegs. In einem langgestreckten Kurvenbereich geriet der junge Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam das Auto von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich in einem Graben neben der Straße liegen. Sowohl der 33-Jährige, als auch sein 27 Jahre junger Beifahrer erlitten Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden Männer in ein Krankenhaus. An dem Hyundai, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

