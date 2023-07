POL-UN: Fröndenberg - Senioren helfen Senioren - Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Schwerte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (08.07.) in Schwerte ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 10 Uhr kam es in einem Kurvenbereich des Ruhrtalradwegs in Höhe der Straße Am Ochsenhügel zur einer Frontalkollision zwischen einem 48-jährigen Fahrradfahrer aus Rheine und einem ...

mehr