POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lagerhalle und Anhängeraufbruch in der Herrenlandstraße (18./19.08.2023)

Konstanz (ots) - Im Krankenhaus hat der Besuch eines Fastfood-Restaurants am Freitagabend für einen jungen Mann geendet. Ein 25-Jähriger war gegen 1 Uhr in einem Schnellrestaurant am Bahnhofplatz. Als er an der Kasse etwas zu Essen bestellte, schlug ihm plötzlich ein Unbekannter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. In der Folge fiel der 25-Jährige zu Boden, wobei er sich noch dem Kopf am Tresen anschlug und ...

mehr