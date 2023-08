Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Heudorf, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in der Rorgenwieser Straße (18./19.08.2023)

Heudorf (ots)

Zu einem versuchten Einbruch ist es im Zeitraum zwischen Freitag- und Samstagabend in einem Wohnhaus in der Rorgenwieser Straße gekommen. Ein unbekannter Täter versuchte die Kellertür eines Zweifamilienhauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Rorgenwieser Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden. Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

