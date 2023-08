Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, K6177, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - zwei Kinder verletzt (20.08.2023)

Engen, K6177 (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Kreisstraße 6177 zwischen Engen und Bittelbrunn ein Unfall ereignet, bei dem zwei Kinder verletzt worden sind. Eine 32 Jahre junge Frau fuhr mit einem VW Ranger von Bittelbrunn in Richtung Engen. Dabei kam sie nach rechts ins Bankett woraufhin sie gegenlenkte und die Fahrbahn überquerte ehe sich der Wagen überschlug und schließlich liegen blieb. Die beiden Kinder, die nicht angeschnallt waren, schleuderten aus dem Wagen. Sie erlitten dabei glücklicherweise keine schwereren Verletzungen, mussten jedoch trotzdem zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 32-Jährige blieb unverletzt. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den stark demolierten Wagen.

