POL-PDNR: Diebstahl von zwei Fahrrädern - Hinweise auf einen 2. Tatverdächtigen bitte der Polizeiinspektion Straßenhaus melden

Straßenhaus (ots)

Am Sonntagabend kam es im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 20:45 zu zwei Fahrraddiebstählen und dem Diebstahl eines Schlüsselbundes in Straßenhaus, OT Niederhonnefeld. Die Taten wurden von zwei Beschuldigten begangen. Einer der beiden Täter konnte im Rahmen der Fahndung in einem Waldstück festgenommen werden. Der 39-jährige Mann hatte kurz zuvor das entwendete E-Bike auf der Flucht zurückgelassen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Der zweite Beschuldigte ist mit dem entwendeten Damenfahrrad (Cube Trekking-Rad) weiterhin flüchtig und bisher namentlich nicht bekannt. Er ist am Vormittag des Tattages in der Birkenstraße in Straßenhaus auf einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden, als dieser dort augenscheinlich im Bereich der Haustür nach einem Schlüsselversteck suchte. Der Täter kann daher wie folgt beschrieben werden: - männlich, vermutl. ca. 160-170 cm, schlank, - dunkle Sneaker mit drei weißen Streifen und weißer Sohle, - dunkle 3/4-Hose, - er trug unter der Kapuze augenscheinlich eine helle Basecap, - weiße Umhänge-Einkaufstasche, - auffälliger schwarzer Kapuzenpulli mit heller Aufschrift "NASA" vorne und hinten. Hinten zusätzlich mit hellem Bild eines Spaceshuttles.

Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Beschuldigten mit dem auffälligen Pullover machen?

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

