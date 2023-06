POL-PDNR: Verkehrskontrolle endet in Blutentnahme

Linz/ Leubsdorf/ Kripp (ots) - Am Sonntagmittag erhielten Polizei und Rettungsleitstelle zeitgleich mehrere Meldungen über einen Sportbootunfall auf dem Rhein, in Höhe der Ortslagen Leubsdorf bzw. Kripp. Laut ersten Zeugenangaben kenterte ein Kanu, welches mit drei Personen besetzt war. In die Einsatzlage wurden zeitnah neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Wasserschutzpolizei und der Polizeiinspektionen Linz und ...

mehr